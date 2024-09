Rouhi, chi è il giovane della Juve che ha stregato Thiago Motta

Innumerevoli quelli con il Bologna , Savona e Mbangula quelli in poche partite con la Juve : i giovani valorizzati da Thiago Motta non sono una novità. Stavolta ha più sorpreso il modo di annunciarlo, in conferenza stampa svelando tutta la formazione . In difesa torna capitan Danilo, ma soprattutto sulla sinistra ci sarà l'esordio da titolare con la Juventus di Jonas Rouhi .

Rouhi, i primi allenamenti con Allegri e l'esordio in Serie A

Il classe 2004 svedese, con origini marocchine, scenderà in campo dal primo minuto nella partita in trasferta contro il Genoa. Il terzino sinistro era nel giro della prima squadra già dalla scorsa stagione, quando Allegri gli aveva dato la disponibilità di allenarsi con i grandi. Nessuna convocazione nella massima serie però, Max lo aveva lasciato maturare del tutto con la Next Gen in Serie C. Il suo esordio in Serie A lo ha fatto da subentrato nella partita contro il Verona: 13 minuti che hanno convinto Thiago Motta.

Lo scouting della Juve in Svezia e la Next Gen

La Juve ha scoperto Rouhi quando aveva 16 anni e giocava in patria, nell'U17 del Brommapojkarna, la squadra dove è cresciuto. Arriva a Torino a compionato in corso, ma viene subito aggregato all'Under 17, esordendo anche con la Primavera. Ma già dall'annata successiva diventa un pilastro della squadra di Bonatti prima e di Montero poi. Nella scorsa stagione arriva il grande salto in Serie C con la Next Gen. Qui però affronta un inizio difficile: fino a dicembre scende in campo solamente tre volte. Con il passare delle giornate Brambilla ci fa sempre più affidamento fino a diventare un pilastro della formazione che arriverà fino ai quarti di finale dei playoff (bianconeri eliminati dalla Carrarese, che poi li vincerà). Confermato nel gruppo della prima squadra, ora Thiago Motta ha tra le mani l'ennesimo talentino da valorizzare.