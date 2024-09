Koopmeiners, errore clamoroso in Genoa-Juve: traversa a porta vuota

Teun Koopmeiners trova il suo primo assist con la maglia della Juventus nella sfida contro il Genoa servendo a Vlahovic un'ottima palla per il gol del 2-0. Passano nove minuti e l'olandese ha una grandissima occasione anche per trovare il primo gol, ma l'errore è clamoroso.

Genoa-Juve, errore clamoroso di Koopmeiners

Grande percussione sulla destra di Conceicao, al rientro dall'infortunio: il portoghese riesce a mettere in mezzo il pallone che sfila fino sui piedi di Koopmeiners. Gollini completamente fuori posizione spalanca la porta per il centrocampista ex Atalanta che però spedisce il pallone sulla traversa. Complice nell'errore anche la sorpresa di ritrovarsi il pallone sui piedi dato che davanti a lui c'erano diversi difensori avversari.