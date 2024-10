Juve, Milik operato al ginocchio a Villa Stuart: i tempi di recupero

Un altro piccolo passo in avanti verso il rientro in campo dopo l'infortunio prima degli Europei: Arkadiusz Milik si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Sutura artroscopica del residuo meniscale mediale perfettamente riuscita a Villa Stuart .

Milik operato dal professor Mariani

A Roma, l'operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del responsabile sanitario del club, Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici. Il centravanti svolgerà il lavoro di recupero a Torino. Una buona notizia in una giornata che ha portato in dote la notizia, ufficiale, della necessità per Gleison Bremer di dover finire sotto i ferri in seguito all'infortunio rimediato a Lipsia.