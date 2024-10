Thiago Motta diretta conferenza prima di Juve-Cagliari: segui LIVE

Dopo la vittoria di Lipsia , in rimonta e in inferiorità numerica in Champions League , Thiago Motta presenta in conferenza stampa il prossimo impegno della Juventus , chiamato ad affrontare il Cagliari di Davide Nicola domenica alle ore 12:30, in occasione della settima giornata del campionato di Serie A. Leggi tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:10

Juve, Milik operato al ginocchio a Villa Stuart: i tempi di recupero

Motta in conferenza ha parlato anche della situazione dell'attaccante polacco: le sue condizioni.

13:55

Juve, cosa si inventa adesso Thiago Motta?

Dal lancio di Savona e Mbangula a Weah centravanti; dalle esclusioni di Danilo e Douglas Luiz, alla titolarità di McKennie. Il tecnico produce di continuo sorprese.

13:40

Pogba, c'è la data precisa del ritorno: ma dove? Non solo Juve

Motta ne ha parlato in conferenza stampa, intanto il centrocampista si scalda dopo il lungo stop per doping, ma sono tanti i punti interrogativi: i dettagli.

13:25

Termina la conferenza

Termina la conferenza stampa dell'allenatore della Juventus Thiago Motta: appuntamento a domani con la partita contro il Cagliari alle 12:30.

13:23

Motta e la questione infortuni

Motta conclude: "Si gioca tanto ma lo sapevamo dall'inizio. Infortuni? Non so se dipende da questo. L'unica cosa che posso dire è che mi spiace tanto quando succede. Ci sono passato anch'io e non è facile accettarlo. Bisogna fare un buon recupero. Bremer sono convinto che tornerà bene. Questo periodo senza di lui sarà nostro dovere dare qualcosa in più, per noi e per lui".

13:22

"Solo elogi per Conceicao"

Motta su Conceicao: "Sta lavorando bene e mi piace quello che sta dimostrando, in partita e nel quotidiano. Da quando è arrivato sta lavorando bene, è un bell'esempio. Anche quando si era fatto male voleva tornare il prima possibile. Contagia gli altri nel venire volentieri al campo. Solo elogi per lui. Ma non solo per il gol, ma per tutto quello che ha fatto fino a oggi dimostrando coem si deve affrontare una giornata di lavoro. Ho il privilegio di avere un giocatore come lui".

13:20

Locatelli centrale di difesa? Risponde Motta

Locatelli centrale di difesa? Risponde Motta: "Sarei l'allenatore più felice del mondo se potessi fare affidamento su un altro giocatore per un altro ruolo. Come lui anche Savona. Ma devo valutarlo nel quotidiano. Perchè no? Intelligente, sa cosa fare nel campo".

13:18

"Vlahovic è un esempio per tutti"

"Vlahovic è un leader positivo della squadra. L'attaccante deve pensare alla squadra e non ai gol, ed è quello che sta facendo lui. Sono contentissimo del suo lavoro, fin dal ritiro. Deve dare l'esempio, non con le parole. Si impegna al massimoe epr i compagni. Sempre voglio vedere dei giocatori così. Finora è stato un esempio importante per la squadra".

13:17

Motta sulla nuova operazione di Milik

Motta su Milik: "Non gli ho ancora parlato dopo la nuova operazione. Mi dispiace molto non aver lavorato con lui, come per ogni altro giocatore che ha subito il suo percorso. Ora, come con Bremer, dobbiamo dare qualcosa in più mentro lo aspettiamo".

13:16

Motta e il bernoccolo dopo il colpo di Gatti

"Il bernoccolo dopo il colpo di Gatti? Sto meglio, grazie per essere preoccupato per la mia testa [ride, ndr]. L'entusiasmo fa sempre bene e noi lo utilizziamo per lavorare bene. Questo è il grande vantaggio. Avremo sempre i piedi per terra e consapevoli delle nostre forze. Più c'è entusiasmo e meglio è".

13:13

Motta, le parole su Cabal

Motta su Cabal: "Sta bene, è stato anche convocato dalla nazionale ed è positivo. Deve continyare ad allenarsi bene, per il momento altri stanno meritando di giocare. So che quando toccherà a lui lo farà bene".

13:12

"Lipsia? Ora solo il Cagliari"

"A Lipsia bella partita, squadra con l'atteggiamento giusto. Ma tutto qui, punto finale. Ora la testa è sulla partita contro il Cagliari. Grande pubblico e grande ambiente di calcio, dobbiamo dare qualcosa in più per avere il risultato positivo".

13:11

"Non esistono vice alla Juve"

"Non esiste il vice di nessuno qui dentro. Voglio giocatori che pensano tutti di poter giocare, poi deciderò io chi lo farà. Fagioli? Sono contento della sua prestazione a Lipsia, come tutta la squadra. Può migliorare, come tutti i campioni. Serve continuità per dimostrare un alto livello. Lui come tanti altri, abbiamo solo giocatori forti. La differenza la fa la continuità".

13:09

Motta sulla squalifica di Pogba

Sulla fine della squalifica di Pogba: "Su di lui valuterà la società il da farsi. Pogba è stato un grande giocatore, non gioca da tanto tempo. Io sono concentrato solo sulla partita di domeni, tutto il resto conta poco per me".

13:08

Conte e le parole sulla pressione: la risposta di Motta

Motta e le parole di Conte: "Sicuramente non si riferisce a me. O almeno non lo so. Chieda a lui. Non ho avuto questa sensazione".

13:07

Motta sulla partita contro il Lipsia

Sulla partita di Lipsia: "La squadra mi ha dato di più a me. Ho visto una squadra che voleva andare a vincere. Ho visto questa sensaizone e ho seguito il loro istinto. Sono stato molto contento per quello che abbiamo dimostrato. Quella partita è stato un orgoglio per tutti noi".

13:05

"Il Cagliari sta bene": l'analisi di Motta

Motta sulla partita contro il Cagliari: "Ogni partita è una diversa. L'ultima l'abbiamo fatta bene. Il Cagliari viene da una vittoria, si difende bene e in ripartenza vanno forte. Piccoli sta molto bene, Luvumbo va velocissimo, anche Viola ha fatto una grande prestazione nell'ultima partita. Noi dovremo avere una grande prova davanti al nostro pubblico. Stadio pieno, una bella atmosfera di calcio".

13:03

Motta sull'infortunio di Bremer

Motta ha poi parlato dellinfortunio di Bremer: "Un giocatore importante per noi, mi dispiace molto. Umanamente è importantissimo, tecnicamente non ho bisogno di dirlo, lo sappiamo tutti. Ora tutti noi daremo qualcosa in più. Se fosse stato un altro compagno a fermarsi così, si sarebbe preso lui questa responsabilità. Deve essere tranquillo e calmo, affrontare questa difficoltà. Ieri l'ho visto molto meglio. Deve pensare a operarsi e recuperare al meglio. Danilo? Lui come tutti gli altri darà un qualcosa in più".

13:01

Thiago Motta, inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Thiago Motta: "Dopo la partita di Lipsia, la squadra sta bene. Quando si vince aiuta tanto nel lavoro. Stanno bene fisicamente e mentalmente, determinati per la partita contro il Cagliari. Non ci saranno ancora Milik, Bremer, Weah, Nico Gonzalez e Adzic".

12:45

Del Piero e Garnett: scambio di maglia tra stelle ad Abu Dhabi

Le leggende di Juventus e Celtics si sono incontrati in occasione della preseason NBA: la foto.

12:30

Marin è sicuro: "Il Cagliari può dare fastidio"

Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin, intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, ha dichiarato in vista della partita dello Stadium: «Se riusciamo a mettere in pratica quello che abbiamo provato, possiamo darle fastidio» (leggi qui l'intervista integrale).

12:15

I prossimi impegni della Juve

Dopo il Cagliari ci sarà la sosta nazionali. Poi la Juventus affronterà la Lazio in casa (il 19 ottobre), lo Stoccarda in casa in Champions League (il 22 ottobre) e l'Inter a San Siro (27 ottobre).

12:00

Juventus-Cagliari, a breve la conferenza stampa di Thiago Motta

Thiago Motta presenterà alle ore 13 la prossima sfida della Juventus, impegnata con il Cagliari all'Allianz Stadium domenica 6 ottobre alle ore 12:30.

Torino - Allianz Stadium