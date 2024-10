Juve, Bonucci al JMedical per le visite mediche: ecco il motivo

Bonucci al JMedical per alcuni test: il perché

Dal calcio alla… corsa. Leo sta preparando la maratona di Londra in programma ad aprile. Ecco il motivo per i test medici (anche sotto sforzo): con l’ok dei dottori può ottenere la certificazione per l’idoneità alla corsa. In agenda pare ci sia, giusto per allenarsi un po' di più, la mezza maratona di Torino. Il pallone è nell’armadio? Assolutamente no. L’ex difensore sta studiando per diventare allenatore. Nel frattempo si diverte con le corse. Un ritorno in campo solo in giacca e cravatta.