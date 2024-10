Juve, rientro nell'Eca e dialogo con Uefa e Fifa: il restyling è completo

Nell’aprile del 2021 la Juve è salita su una navicella spaziale , ha fatto una passeggiata su Marte, è andata in debito d’ossigeno e poi ha deciso che la zona di comfort che garantiva il pianeta Terra - con tutte le sue contraddizioni - fosse più consona per continuare a sopravvivere. In quella primavera rivoluzionaria, Agnelli ruppe gli argini aderendo e sviluppando in prima persona il progetto Superlega in contrasto all’Eca , l’associazione dei club europei, e all’Uefa di Ceferin. Il resto è storia: le indagini della magistratura, il cambio di dirigenza, la spending review, i processi sportivi, le penalizzazioni, l’accordo con l’Uefa per un solo anno di esilio dalle coppe e l’inizio del nuovo ciclo trainato da Scanavino sul lato economico-amministrativo, da Giuntoli su quello sportivo e da Motta in campo.

Juve, il rientro nell'Eca

Oggi la Juve è di nuovo pienamente integrata nel sistema-calcio. Ha scontato tutte le sue “pene” - in Italia e in Europa - e ha riallacciato i rapporti con Infantino e Ceferin mentre strizza l’occhio alla governance della Figc (insieme a Inter, Milan e Roma chiese a Gravina il format a 18 squadre della Serie A contro il parere della Lega). La chiusura del cerchio è stato il rientro nell’Eca. Che pur non essendo propriamente un sindacato dovrebbe comunque portare le istanze dei club presso le istituzioni, eppure continua a siglare patti con le stesse comportandosi da alleato. Il presidente del Psg Al-Khelaifi, numero uno anche dell’associazione, un anno e mezzo fa ha siglato anche un’intesa con la Fifa a sostegno del nuovo Mondiale per Club, il torneo che oggi i club contestano preoccupati dall’affollamento di impegni nel calendario internazionale (bloccato fino al 2030). L’emiro che ha esultato al ritorno della Juve in “famiglia” oggi combatte ogni battaglia al fianco di Ceferin, ma è lo stesso che durante il Covid, per usare le parole di Andrea Agnelli, «condivise con me l’idea di un nuovo torneo e che se non avessimo cambiato saremmo morti». Due giorni fa ad Atene, durante l’assemblea generale dell’Eca alla quale hanno partecipato oltre a Scanavino anche Calvo, l’uomo dei rapporti istituzionali e commerciali, e il nuovo dirigente Giorgio Chiellini, l’associazione ha «rafforzato la partnership con l’Uefa fino al 2033». Essere ribelli ha un costo e talvolta delle ripercussioni, stare con il potere permette viceversa di sedere nei salotti giusti, stringere le mani che contano, dire la propria sulla ripartizione delle risorse, sui format dei tornei e sugli accordi con partner ed emittenti. La Juve ha fatto una scelta di campo - per alcuni poco coraggiosa, per altri molto conveniente - dimostrando di voler tagliare ogni filo con la gestione precedente. Del resto, la casa bianconera è stata totalmente riammodernata e con l’uscita di scena di Allegri e Cherubini non ci sono praticamente più “agnelliani” alla Continassa. Gli uomini sono nuovi (il restyling ha il benestare del Ceo di Exor, Elkann), il posizionamento politico-sportivo però è un retaggio del passato. A Torino sono convinti che il tempo delle battaglie sia finito e che una stagione di pace porterà frutti migliori.