Bufera Cristiano Ronaldo-Juve, il retroscena sulla frecciata a Szczesny

I s oldi e le opportunità fanno gli uomini felici, mentre cause e controversie li rendono acrimoniosi. Così Cristiano Ronaldo, l’uomo che nell’estate del 2018 atterrava in Italia con una dichiarazione d’amore per la Juve - «È stata una scelta facile, per me è una delle migliori squadre al mondo» -. ieri, cioè sei anni e mezzo dopo, con una battuta rivolta a un vecchio amico, ha voluto colpirla forse intenzionalmente. «Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club», ha detto a Szczesny dopo Polonia-Portogallo, partita di Nations giocata a Varsavia e vinta 1-3 dai portoghesi con un gol proprio dell’eterno CR7, 40 anni tondi tondi a febbraio.



Il saluto e le polemiche social

L’ex portiere della Juve aveva infatti annunciato il ritiro dalle competizioni prima di ricevere, da svincolato, l’offerta del Barcellona alle prese con la sostituzione dell’infortunato Ter Stegen. Tek e Cristiano si sono salutati in zona mista, mentre i figli del portiere raggiungevano il campione di Madeira per una foto ricordo. «Cri, ho firmato con il Barça!» gli ha detto Szczesny, in borghese. «Sì lo so - gli ha sorriso Ronaldo - sei contento?». «Molto!». A quel punto, Cristiano non ha resistito: avendo ancora il dente avvelenato con la sua ex, l’entusiasmo del collega dev’essergli sembrato come un assist a porta vuota. Immancabili le polemiche social: i tifosi (eufemismo) ovviamente non hanno gradito.



Ronaldo e il tribunale per il caso con la Juve