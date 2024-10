Pogba, rifiutata una curiosa proposta dalla Russia

In attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro alla Juventus , club con cui vanta un contratto fino al 30 giugno 2026, Paul Pogba continua a ricevere offerte, sondaggi o semplici avances in vista del suo ritorno in campo. La riduzione della squalifica per doping , del resto, ha restituito appeal al centrocampista francese, che potrà tornare a disputare partite ufficiali da marzo 2025.

France Football: Pogba, rifiutata la curiosa offerta del Broke Boys FC

Dopo essere stato accostato insistentemente al Marsiglia di De Zerbi, Paul Pogba ha ricevuto un'offerta dai tratti "folkloristici". Secondo quanto riportato dalla rivista France Football, infatti, il centrocampista della Juventus avrebbe rispedito al mittente la proposta del Broke Boys FC, società composta da vip e influencer che gioca nella Media Football League, campionato russo non riconosciuto dalla FIFA. Un'avventura esotica, che ad oggi non viene presa in considerazione dal ragazzo cresciuto nelle giovanili del Manchester United. Pogba vuole rimettersi in forma e tornare a giocare tra i professionisti, in un campionato che possa restituirgli la giusta dose di competitività.