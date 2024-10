Da Chiellini a Tortu, da Paltrinieri a Ramazzotti: il video per Bremer è da brividi

Bremer, i messaggi di Chiellini, Paltrineri e Tortu

In prima linea Giorgio Chiellini, ex capitano e attuale Head or Football Institutional Relations della Juve: “I prossimi mesi saranno difficili, richiederanno molta pazienza, perseveranza e resilienza, ma sono tutte qualità che possiedi e sono sicuro che affronterai molto bene i prossimi mesi”. Un incoraggiamento è arrivato, poi, da Gregorio Paltrinieri e Filippo Tortu. Il nuotatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio, rivolgendosi a Bremer, si è detto certo: “Continuerai ad essere un pilastro per noi, anche dopo il tuo infortunio. Ti auguro il meglio. Prenditi cura di te!”. Il velocista gli ha ricordato: “Nei momenti difficili che si vede quanto sia forte un atleta e di cosa è fatto, quindi sono sicuro che non mollerai e tornerai in campo più forte che mai”.

Ramazzotti: "Devi avere pazienza, forza e grinta. Come in campo"

Dal mondo dello spettacolo si è unito anche Eros Ramazzotti: “Gleison, devi avere pazienza, forza e grinta come quella che esprimi in campo e ritornare più forte di prima”. Oltre a questi grandi tifosi bianconeri hanno preso parte al video anche Elia Viviani, Giorgia Villa, Alessandro Miressi, Alessia Maurelli, Linus e Veronica Angeloni.