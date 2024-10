Boban asfalta Danilo dopo Inter-Juve: "Thiago Motta l'ha difeso ma..."

Zvonimir Boban a Sky è stato diretto nel commento della prestazione di Danilo in Inter-Juve 4-4. Il capitano dei bianconeri ha sofferto particolarmente Thuram, causando il primo calcio di rigore a favore dei nerazzurri: "Thiago Motta ha difeso Danilo, ma stasera Danilo per come ha giocato era indifendibile. Gatti ha dato tanta più sicurezza al reparto rispetto a Danilo. Non mi spiegola scelta di schierarlo dall'inizio”, ha sentenziato l'ex trequartista del Milan.