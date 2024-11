La Juve festeggia l’anniversario di fondazione: 'We Are Youth. Since 1897”

TORINO - La Juventus compie 127 anni , e per l’occasione ha pubblicato una nota ufficiale accompagnata da un video celebrativo dei campioni del passato e de presente. “ La Juventus incarna lo spirito della gioventù , dell'ambizione e dell’innovazione - si legge nel comunicato - ha saputo nella sua storia trasformare queste qualità in un'eredità duratura che ogni generazione porta avanti con orgoglio. Oggi, nel nostro 127° compleanno: celebriamo la nostra storia, fatta di vittorie, di ambizione e di innovazione ”.

Il video celebrativo sulla storica panchina

Il video celebrativo dell’anniversario di fondazione è molto iconico, con i calciatori di ieri e di oggi che siedono sulla panchina che vide già protagonisti Gianni e Umberto Agnelli, nel centenario del club: da Chiellini a Montero, passando per Yildiz, Locatelli e Gama viene rappresentata la Juve degli ultimi trent’anni. "La Juve in una parola è famiglia" ha detto l'ex difensore e capitano, oggi tornato da dirigente. "Per me è leggenda e storia" ha risposto il giovane talento turco, uno dei punti di riferimento della squadra attuale.