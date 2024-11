Thiago Motta diretta dopo Udinese-Juve: segui conferenza e interviste LIVE

Aggiorna

Dopo il pareggio interno con il Parma, la Juventus ritrova la vittoria contro l'Udinese di Runjaic, grazie all'autorete di Okoye e al gol realizzato dal giovane Savona. Successo importante per la Vecchia Signora, che aggancia momentaneamente l'Inter a quota 21 e si presenta nel migliore dei modi all'impegno di Champions League con il Lilla. Nel dopo gara, l'analisi di Thiago Motta: leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero su Il Corriere dello Sport - Stadio,

20:30 Thiago Motta: "Bravi tutti" Thiago Motta: "Sono stati tutti bravi. Ai ragazzi vanno i miei complimenti, anche quelli che vanno in panchina. Abbiamo una rosa con tanti giocatori buoni e forti, con tante partite ognuno di loro può esprimersi al meglio. Oggi è un esempio di una partita fatta bene dal primo all'ultimo minuto". 20:28 Thiago Motta: "Koopmeiners? Il gol arriverà" Thiago Motta: "Koopmeiners? Il gol per lui arriverà. Teun è un giocatore speciale per quello che trasmette alla squadra. Volevo cambiarlo oggi, ma non ci riesco perché fa un gran bene alla squadra, non l'ho visto in sofferenza fisica. Koopmeiners è un giocatore diverso dagli altri e siamo contenti di averlo". 20:26 Thiago Motta in conferenza stampa: "Vittoria meritata" Thiago Motta in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione lungo l'arco dei novantacinqeu minuti. Nel primo tempo siamo stati bravi, nella ripresa ci siamo difesi bene cercando di ripartire in velocità. La vittoria è meritata".

20:17 Thiago Motta: "Thuram ha giocato una grande partita" Thiago Motta: "Mi è piaciuta moltissimo la partita di Thuram, attento nella fase difensiva e con qualità in attacco. Ha questa caratteristica che riesce ad essere bravo anche nel portare palla e non solo tenendo la posizione. Thuram è un ragazzo molto interessante. Ha fatto un gran gol. Oggi ha giocato una grande partita". 20:16 Thiago Motta: "Mercato? Faremo le scelte migliori" Thiago Motta: "Il mercato? Quando arriverà il momento faremo le scelte migliori per la squadra. Adesso dobbiamo recuperare, pensare al Lille, che ha pareggiato in casa e ha un giorno in più di recupero. Dobbiamo affrontare la prossima gara al massimo". 20:14 Thiago Motta: "Yildiz non dà riferimento ai difensori" Thiago Motta: "C'è bisogno di avere diversità in attacco. L'Udinese veniva ad attaccare con tanti giocatori ed era normale che si scoprisse. Con Yildiz abbiamo sfruttato tecnica e velocità. Dà fastidio ai difensori che amano avere un riferimento, come Dusan. Lui non lo dà". 20:12 Thiago Motta a DAZN: "Vittoria di squadra" Thiago Motta a DAZN: "Una vittoria di squadra. Abbiamo interpretato la partita nel modo migliore dall'inizio alla fine. Nel primo tempo l'Udinese ci ha lasciato la costruzione dal basso, ci è mancata la profondità. Dopo il 2-0 l'Udinese è venuta fuori, ha grande fiducia in questo momento. Noi abbiamo saputo contrattaccare e giocare il pallone. Potevamo alternare meglio il gioco lungo e il gioco corto, ma abbiamo meritato questa vittoria".

