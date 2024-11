Juve, perché la vittoria di Udine vale più di 3 punti

Prima di vincere a Udine , nelle due precedenti partite di campionato la Juve aveva incassato 6 gol (due dal Parma e quattro dall'Inter), che diventano sette, se si computa anche la rete della vittoria siglata dallo Stoccarda allo Stadium in Champions League. Si capisce quindi la ragione per cui Thiago Motta ritorni a Torino decisamente soddisfatto. Naturalmente anche per i tre punti colti sul campo dei friulani che, se nel primo tempo avessero giocato con la stessa organizzazione tattica mostrata nella ripresa, avrebbero dato molto più filo da torcere agli avversari. La traversa colpita da Lucca, quando è stato mandato in campo per affiancare Davis, ha dimostrato a Kosta Runjaic come la sua squadra funzioni meglio con la formula dei due attaccanti.

Concentrazione ritrovata

Dalla parte degli altri bianconeri, si aggiungano la concentrazione ritrovata, dopo le troppe amnesie accusate sia nella gara con gli emiliani sia a San Siro contro i campioni d'Italia; la verve di Thuram, in questo momento uno dei bianconeri più pimpanti, decisivo nell'azione dell'autogol di Okoye e per il dinamismo che ha contraddistinto tutta la sua prestazione. Ancora: il secondo gol stagionale di Savona, ventunenne nazionale Under 21 sempre più importante per la Juve visto che, fra gare da titolare e da subentrato, ha infilato undici presenze nelle quattordici partite disputate dai bianconeri fra campionato e Champions League in questo primo scorcio di stagione. Ultimo, ma non meno importante, il recupero di Koopmeiners, fondamentale per riequilibrare l'assetto del centrocampo.

Parola di Giuntoli

Giuntoli ha confidato che la Juve tornerà sul mercato in gennaio per ingaggiare un difensore centrale. I segnali del giorno portano a Skriniar, in rotta con il Psg, tuttavia è ancora presto per avere la certezza che il rinforzo invernale sarà lo slovacco, ex interista. Stasera, ciò che contava per la Juve era ritrovarsi a Udine dopo essersi smarrita a Torino. Missione compiuta.