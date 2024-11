Udinese-Juve, le pagelle dei bianconeri di Thiago Motta

Di Gregorio 6?

Tra i pali risponde a Davis. Nelle uscite dimostra incertezze e non è la prima volta.

Savona 7?

È solido, sbaglia poco, appoggia l’azione. Va anche a segnare con precisione chirurgica il suo secondo gol in Serie A.

Cabal (35’ st) 6

?Aggiunge muscoli e solidità.

Gatti 6

?Qualche titubanza, un filo di nervosismo, le scintille con Davis. Non è ancora tornato al top.

Kalulu 6,5?

Dimostra solidità, lavora un centinaio di palloni. Ora è il più affidabile tra i difensori bianconeri.

Cambiaso 6,5?

Si muove tantissimo, viene avanti, entra dentro al campo. Regolarità di rendimento.

Danilo (35’ st) 6

?Cambio tattico e conservativo.

Weah 6,5

?L’americano si conferma su buoni livelli. È un esterno da binario, corre dritto e non inventa, ma sta bene dal punto di vista fisico e sviluppa un lavoro notevole.?

Mbangula (43’ st) sv??

Koopmeiners 6?

Torna per la prima volta da titolare dopo la frattura alla costola e Motta lo tiene in campo sino alla fine. L’olandese non incanta, ma fa le cose giuste. Una su tutte: gestire il pallone con tranquillità, ecco perché tutti si appoggiano a lui e il tecnico non lo toglie. Fallisce nel finale un gol facile.

??K. Thuram 7,5

?Da premiare non solo perché rompe l’equilibrio e avrebbe meritato il gol, entrato nel tabellino come autorete di Okoye. Energia pura, recuperi, contrasti e inserimenti. Palleggio non pulitissimo, qualche imprecisione, ma in campo si sente e comincia a pesare. Il francese è in fase di decollo.??

McKennie (25’ st) 6

?Freschezza e gestione.?

?Yildiz 6,5

?Il turco timbra il palo da cui nasce il raddoppio di Savona, lancia Vlahovic, resta sul pezzo e aggrappato alla partita. Chiude da falso centravanti.??

Vlahovic 6,5

?È ancora poco assistito, ma tira fuori una prova di sostanza e appena può dimostra quanto può essere irresistibile negli allunghi. Okoye lo mura, il popolo bianconero lo applaude.??

Conceiçao (25’ st) 6

?Questa volta viaggia a basso regime.