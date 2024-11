Dove vedere Juve-Torino in tv? DAZN o Sky e orario

Prosegue la dodicesima giornata di Serie A , dopo il pareggio con il Lille in Champions League , torna in campo la Juventus, e lo fa contro il Torino nel derby della Mole. I bianconeri sono alla ricerca di continuintà in campionato, dove sonol'unica squadra ancora imbattuta. I granata, invece, sono alla ricerca di riscatto dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.

Juve-Torino, l'orario

Juve-Torino andrà in scena oggi, sabato 9 novembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Torino in diretta tv

Juve-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Dove vedere Juve-Torino in streaming

Juve-Torino sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di oggi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio..