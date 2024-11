Juve, i convocati di Thiago Motta per il derby contro il Torino: cinque assenti

Juve, i convocati per il derby contro il Torino: la lista completa

Oltre ai lungodegenti Bremer e Milik, resteranno fuori anche Adzic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che in allenamento non si è sentito al 100% come confermato dall'allenatore in conferenza stampa.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli.

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Weah, Mbangula.