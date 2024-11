Juve, ansia Cabal: infortunio al ginocchio con la Colombia

Juve, infortunio al ginocchio per Cabal

Questa la nota ufficiale sulle sue condizioni: "Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia comunica che il giocatore Juan David Cabal on potrà proseguire la preparazione in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in forma per affrontare i suddetti impegni. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo dei giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il ritorno all'attività sportiva".