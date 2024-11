Juve, Koopmeiners ora va all’attacco

TORINO - Rilancio Koop. Tra Juve e Nazionale, Teun vuole tutto. L’olandese è tornato abile e arruolato dopo la frattura a una costola che lo ha condizionato per tutto il mese di ottobre, tenendolo a lungo ai box e ora ha iniziato la fase di decollo. Il riflesso è che gli occhi dei tifosi bianconeri hanno iniziato a brillare nel vederlo sempre più padrone del centrocampo, nel vederlo lì, sulla trequarti, a inventare, legare i reparti, recuperare palloni, cercare il gol. Prove di vero Koopmeiners, insomma, ed è perfino superfluo rilevare quanto si fondamentale che uno degli acquisti principali del mercato estivo diventi un fattore nell’economia del gioco juventino. Il suo innesto è stato fortemente voluto, cercato per mesi e si è concretizzato soltanto al culmine di una lunghissimo braccio di ferro con l’Atalanta quasi sul gong della finestra di trattative, dopo un’estate inizialmente difficile per aver saltato l’Europeo per un problema muscolare. L’avvio del motore è stato in versione diesel, poi l’infortunio a Lipsia ha interrotto la crescita fino alla svolta arrivata nelle ultime due settimane. Prima il ritorno in campo contro il Parma, poi i primi segnali significativi di continuità: Udinese, Lilla e Torino, tre gare di fila da titolare e giocate per intero.