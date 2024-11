Juve, l'incredibile dato sulla strategia del possesso palla

Questo dicono i dati: la Juve ha il 61,6% di possesso medio per ogni partita (lascia gli avversari tra il 38% e il 39%) e ha effettuato fin quiin questa graduatoria, l’Inter di Inzaghi. Un numero enorme se si considera che l’ Atalanta di Gasperini, abituata ad attaccare la porta in modo verticale e fulmineo, è quarta con 6.175. La Juve in Europa è una delle squadre che più spesso addormenta le azioni prediligendo uno sviluppo orizzontale della manovra, contro la profondità e il gioco delle fasce che sono armi tipiche dei nerazzurri. Tutto questo, come detto, fa parte di una filosofia difensiva ben chiara: lo chiamano “giochista”, Motta però è sempre stato maniacale nella cura della fase difensiva. Sostiene, a esempio, che tenere il pallone più tempo possibile riduca i pericoli, e pazienza se il gioco talvolta può risultare macchinoso: se la palla gli altri non la toccano, diminuiscono sensibilmente anche le possibilità di subire gol. Logico ed elementare.

è chi la chiama già “la ragnatela dell’uomo Thiago” e somiglia più a una tecnica di difesa che di attacco. Se è vero che durante le gare della Juventus la palla tra i piedi ce l’hanno quasi sempre gli uomini di Motta, e che in Italia nessun’altra squadra completa più passaggi e ha più possesso, va altrettanto sottolineato come tanta mole di gioco non corrisponda sempre a un dominio efficace sull’avversario . Quella bianconera, infatti, è solo l’undicesima squadra del campionato per numero di tiri, dietro a formazioni che stanno lottando per la salvezza come Como, Cagliari e Lecce. Al tempo stesso, le nove partite su dodici concluse senza prendere gol (miglior difesa della Serie A) non hanno comunque permesso alla Juve di staccare le rivali. Di solito vince lo scudetto chi subisce meno, sarà così anche stavolta?

