Caso Vlahovic: prima il mal di pancia, poi l'infortunio. Cosa sta succedendo con la Juve

TORINO (dall'inviato) - Prima il mal di pancia, poi lo strappo. Il primo metaforico e legato all’impiego tattico nella Juve, l’altro tremendamente fisico e reale. Il corpo di Vlahovic , martoriato dalla fatica di un calendario folle, ieri sera ha detto basta. Al minuto 88 di Serbia-Danimarca , nel gelo di Leskovac, il centravanti ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra: un dolore lancinante, il gesto della mano come a voler dire «mi sono strappato» , poi le mani nei capelli mentre i membri dello staff medico lo portavano fuori dal campo sotto braccio. Scene da film horror nella nebbia. Commentate nella notte con una frase eloquente: «Mi dispiace, ho sentito dolore e non sto bene» . In questa stagione Dusan non era mai andato in nazionale, pur vivendo una sorta di tour de force in bianconero. Ieri la sentenza: la Juventus ha perso l’unico centravanti in rosa, dovendoci rinunciare per la sfida al Milan di sabato, per quella all’ Aston Villa di mercoledì prossimo e, quasi certamente , anche per le gare contro Lecce, Bologna, City e Venezia . Motta lo stava gestendo con il contagocce sostituendolo puntualmente al 70’, forse intuendo la pericolosità di sovraccaricare troppo quei muscoli. Al ct Stojkovic non è importato: quei 180 minuti in 72 ore sono stati come la kryptonite. Stamattina l’attaccante volerà a Torino per le visite: la speranza di Thiago è che la diagnosi non superi il mese di stop .

Vlahovic, tensioni e polemiche

Per il centravanti erano stati giorni di tensioni e polemiche. Sabato, dopo il pareggio con la Svizzera, si era tolto un macigno dallo scarpino: «È più semplice per me giocare insieme a un altro attaccante - le sue parole - Mitrovic ingaggia tanti duelli, fa la sponda e mi apre spazio: così posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche». Nulla di strano, in teoria, se non fosse che a Torino un’altra punta non c’è. Nonostante la consapevolezza di vivere in una situazione di emergenza, l’attaccante aveva voluto comunque affondare il colpo, spedendo anche un messaggio a Thiago: «Stojkovic mi ha liberato dai compiti difensivi. Quando presso e rincorro gli avversari, poi rischio di arrivare stanco e meno lucido in fase di finalizzazione».

Vlahovic-Juve, il rinnovo è in bilico

Il periodo di riposo forzato coinciderà con l’ennesimo incontro (il quarto) tra il dt Giuntoli e l'agente Ristic: Vlahovic ha un accordo fino al 2026 e la Juve intende abbassare il suo stipendio da 12 milioni netti (23 lordi) fuori dai parametri di sostenibilità; lui non gradisce la proposta di un prolungamento al 2028 con decurtazione di un terzo, da 12 a 8, e potrebbe anche decidere di andare a scadenza. La cessione è la terza via. Vlahovic, 9 gol in stagione, non ha un erede. Al suo posto, recentemente, sono entrati Weah e Conceiçao, mentre in altre circostanze a raccogliere il testimone erano stati Adzic e Mbangula, anche loro presi per fare un altro mestiere. Milik non è mai stato nel gruppo a causa della doppia operazione al ginocchio e Nico fin qui è stato disponibile solo per 300 minuti. Il campanello d'allarme suona in vista di gennaio, perché l'attacco è l'altro reparto da rifare oltre alla difesa a prescindere da quanto Vlahovic impiegherà per recuperare. Beto dell'Everton e Lucca dell'Udinese i profili sondati da Giuntoli, in attesa di trovare il pertugio giusto per convincere David a trasferirsi a giugno.