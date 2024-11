Juve, Milik sulla via del rientro: ecco quando potrà tornare in campo

L'infortunio di Vlahovic in nazionale ha fatto vivere dei giorni di apprensione alla Juventus. In stagione i bianconeri non hanno mai avuto a disposizione un vero sostituto del gigante serbo rimpiazzandolo con adattattamento Yildiz e Weah da riferimento offensivo.. La preoccupazione per il numero 9 è passata dopo gli esami che hanno scongiurato una possibile lesione muscolare, ma il problema del vice-Vlahovic continua a tenere banco tra i bianconeri. La soluzione però la Juve potrebbe già averla in casa dato che, dopo oltre 5 mesi ai box, Arek Milik è prossimo al rientro in gruppo.