Bremer: "L'infortunio? Parlerò con Chiellini. Ho un mental coach"

Bremer: "L'infortunio? Parlerò con Chiellini. Saremmo stati una bella coppia"

Gleison Bremer sta lavorando per tornare a disposizione di Thiago Motta nel più breve tempo possibile, ma il percorso per smaltire l'infortunio al legamento crociato del ginocchio è ancora lungo. In società, in tal senso, c'è qualcuno che può dargli preziosi consigli: "In passato ho parlato tanto con Chiellini, - ha rivelato il brasiliano - saremmo stati una bella coppia. Più avanti gli chiederò anche dell'infortunio, lo ha avuto anche lui e vorrei capire cosa ha fatto lui per tornare al suo livello. La maglia della Juve? Ora sono fuori da quasi due mesi e la notte ogni tanto me la sogno. È una sensazione bellissima. È una maglia storica che ha vinto tutto. È la squadra più forte d'Italia, quindi è un'emozione unica".

Bremer: "Ho un coach che mi aiuta a livello mentale"

L'aspetto mentale, nel mondo del calcio, sta diventando sempre più importante, complici gli impegni ravvicinati e i possibili imprevisti: "Ho un coach che mi aiuta a livello mentale - ha ammesso Bremer -. Il primo anno che sono arrivato dal Toro alla Juve era diverso, è uno dei club più importanti al mondo e in Italia è il primo. Quindi quando arrivi qui hai tutti gli occhi addosso, ed è normale che sia così, quando fai una prestazione non al top ti criticano tutti pero se lavori bene mentalmente e fisicamente non c'è problema, viene da solo. Quindi devi essere concentrato tanto sul livello mentale e quello ti aiuta". Quando si gioca con la maglia della Juve, inevitabile subire delle pressioni, ma sempre salvaguardando concentrazione e consapevolezza: "Non ho paura, però sono concentrato e faccio un lavoro anche mentale per stare tranquillo in campo. La paura, secondo me, è normale, ma ogni giorno in allenamento lavori tecnicamente e quella sparisce piano piano e dopo 3/4 minuti che inizia partita sei tranquillo e vai più fluido".