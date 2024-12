Bonucci shock, lite furiosa con Allegri: "Disse che ero un cogl....". Poi attacca Szczesny

Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista su Prime Video, tornando a parlare del deterioramento del suo rapporto con Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus : "Lo sgabello è una cagata è colpa mia perché non volevo restare seduto e così mi potevo muovere, lo sgabello lo prendo io dentro la lounge e lì ho fatto la frittata. La giornata prima col Palermo, Marchisio rientra dal crociato e al 60’ era morto, gli faccio: Claudio fatti cambiare. Lui non voleva, io faccio segno ad Allegri: cambia l’8 perché è morto. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon e io gli faccio gesti e lui mi mandò a f*****o: “Pensa a fare il giocatore”, mi disse anche sei un c*****e, una roba del genere, ci sono i filmati . A fine partita rientro, mi trovo Landucci che prova a fermarmi e io lo sbatto contro la porta e sono entrato di corsa nello spogliatoio. Ci siamo attaccati finchè non ci hanno diviso ".

Bonucci: "Quello che ha detto Szczesny? Ci sono rimasto male"

Poi, sulle recenti dichiarazioni di Szczesny: "Ci sono rimasto male, anche per la sacralità dello spogliatoio. Io parlavo per il bene della squadra, poi quando io parlavo lui non c’era, era chiuso in bagno non dico a fare cosa, ma ne ha parlato pure lui. Ha tirato in mezzo anche de Ligt ma io ho avuto un ottimo rapporto con lui. Era in un momento che ha lasciato il calcio poi è tornato, magari era confuso. Sono rimasto molto sorpreso dalla c****a che ha detto".