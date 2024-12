Juve, Danilo zittisce le voci di mercato: "Mai detto divoler andare via"

Finora Thiago Motta gli ha concesso poco spazio, anche dopo due gravi infortuni nel suo reparto, ma Danilo non si è dato per vinto e si sta facendo trovare pronto quando serve. Il capitano della Juve ha parlato della sua situazione mettendo anche a tacere le voci di mercato che lo allontanavano da Torino: "Non ho mai detto di volere andare via, anche in estate ci sono state voci di mercato, io ero solo concentrato qui alla Juve- così Danilo a Sky Sport dopo la vittoria sul Manchester City-. Vale lo stesso in questo momento. Ho un contratto fino a giugno, voglio rispettarlo senza andare via nel mezzo della stagione". Arrivato a Vinovo nel 2019 è presto diventato un leader bianconero: "Essere capitano è una responsabilità e un orgoglio, sarò qui fino alla fine per essere un supporto ai ragazzi ed essere in campo quando il mister ne ha bisogno".