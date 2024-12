Juve, Thiago Motta e la squalifica: "Magari la squadra sarà più attenta..."

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Venezia . La vittoria in Champions League contro il Manchester City è già passato . Domani, 14 dicembre, all' Allianz Stadium (ore 20:45), si andrà in campo per la sedicesima giornata di Serie A : "Stiamo tutti bene, sia fisicamente sia mentalmente. Una vittoria aiuta, ma anche quando non abbiamo vinto ho visto il gruppo sempre concentrato sulla prossima gara. Il nostro approccio alle partite è sempre lo stesso. Abbiamo lo stesso rispetto per l'avversario e l'idea di entrare in campo per fare del nostro meglio con determinazione, umiltà, solidità e così via. Interpretando le fasi del gioco nel modo migliore".

Thiago Motta ha poi aggiunto: "Il Venezia è una squadra che prova sempre a giocare bene, ha messo in difficoltà tante squadre con il proprio gioco; ha un allenatore esperto, dovremo essere determinati a fare la nostra partita con grande attenzione e rispetto".

Thiago Motta sugli indisponibili, Vlahovic e Koopmeiners

Il punto sull'infermeria: "Per domani sono indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Rouhi. Quest'ultimo ha un riportato un infortunio muscolare non grave. Cambiaso non è ancora recuperato, sente dolore e non è in condizione di giocare. Abbiamo solo quattro difensori di ruolo? Abbiamo Weah, McKennie, Locatelli. Abbiamo le soluzoni se ci fosse bisogno di adottarle. A questi livelli i giocatori possono fare tanti ruoli. Nico Gonzalez rientra nel gruppo, è molto contento perché lui e il nostro staff medico hanno lavorato tantissimo per rimettersi a disposizione: spero di fargli fare un paio di minuti".

Su Vlahovic: "Ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo stavamo sbagliando qualcosa, lasciando certe situazioni al Manchester City che dovevamo evitare, mentre nella ripresa sia lui sia la squadra hanno fatto molto meglio. Sono contento per Dusan, non solo per il gol ma perché continua a lavorare bene, come ha sempre fatto".

Su Koopmeiners: "Per noi è fondamentale per tutto, sa fare tutto. A me piace vedere tante cose di un giocatore, anche il linguaggio del corpo: il suo in campo è fantastico, è un numero dieci. Se andate a vedere il suo approccio mentale è un numero dieci, se andate a vedere le sue reazioni, nelle difficoltà, anche lì è fantastico. Togliere un calciatore così dal campo è difficile. Aiuta tantissimo la nostra squadra".

Thiago Motta sulla squalifica e Hugeaux in panchina

Thiago Motta non sarà in panchina poiché squalificato: "Se toglie o no lo vedremo domani. Penso che inciderà poco. Lo spero. Mi auguro anche che alzerà il livello di attenzione della squadra, stiamo parlando di grandi giocatori che sanno cosa devono fare. Dall'alto si vede una partita diversa, quando sei in campo certe cose le vedi e altre no. Mi fido al 200% dei miei ragazzi, sanno di cosa abbiamo bisogno: iniziare la gara con grande intensità e grande ritmo per portare la partita dalla nostra parte".

In panchina si accomoderà Alexandre Hugeaux: "Il confronto quotidiano esiste sempre, dal primo giorno che ci siamo conosciuti vicino casa mia. Alexandre è una persona di cui mi fido al 1000%, è un top anche umanamente parlando, sono contento di lavorare insieme a lui. Lavora tanto e ha grande conoscenza del calcio".