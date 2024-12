Giuntoli sul mercato della Juve: “Zirkzee è molto bravo, però…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Venezia , Cristiano Giuntoli è tornato a parlare della strategia di mercato del club bianconero nella prossima finestra di gennaio. I gravi infortuni di Bremer e Cabal costringono l'area tecnica della Vecchia Signora ad operare in difesa, ma non solo.

Giuntoli a DAZN: "Douglas Luiz? È arrivato fuori condizione"

A DAZN, il Football Director della Juve ha parlato del momento di bianconeri e della gestione Motta, con un occhio ai nuovi arrivati: "Stimo molto il mister - ha detto Giuntoli - perché ogni volta non vuole alibi, però quando una squadra conta dai 7 ai 9 calciatori assenti per due mesi-due mesi e mezzo, non potendo fare rotazioni, credo che gran parte del merito sia dovuto alla mancanza di alternative che il mister ha avuto, semplicemente quello". E su Douglas Luiz, uno degli oggetti misteriosi del mercato estivo, ha aggiunto: "Lui è arrivato insieme a Danilo fuori condizione per la Copa America e ha fatto un po' fatica all'inizio. Poi quando stava meglio ha fatto delle partite da titolare, non così male come viene dipinto. Poi si è fatto male, adesso ha fatto due allenamenti, quindi aspettiamo. Sono passati due mesi nel calcio si fa sempre velocemente a bruciare tutto e tutti, ma ci vuole sempre grande calma e tranquillità. Il ragazzo è un calciatore molto importante, di grandi qualità e aspettiamo".

La Next Gen, intanto, continua ad essere una fucina importante: "Questa è una volontà da parte del club di ripartire da tanti ragazzi giovani, credo che ci stiamo riuscendo facendoli giocare tanto e spesso. Siamo molto contenti, è un nuovo inizio e dobbiamo continuare così. Siamo molto contenti del loro operato".

Giuntoli a Sky: "Zirkzee? Molto bravo, però..."

Spazio al mercato, tra assenze ed esigenze. Emergenza in difesa, ma tiene banco il tema del vice Vlahovic: "Non pensiamo a cedere calciatori, - ha ribadito Giuntoli a Sky Sport - ma a mettere dentro qualcosa in difesa. Milik sta facendo il suo recupero, siamo contenti e penso che possa recuperare in 15-20 giorni. Stiamo aspettando Milik. Zirkzee è molto bravo, ma fa parte di un altra squadra e non posso dire altro. Stiamo pensando a tutt'altro. La volontà è di trattenere tutti e fare qualcosa dietro, aspettando chi deve rientrare".