Motta non cerca scuse: "Brutta prestazione, ma restiamo uniti"

TORINO - Non è in cerca di alibi Thiago Motta dopo il pari casalingo con il Venezia, il decimo in campionato per la Juventus. Il tecnico bianconero cerca però di fornire una spiegazione anche tattica al deludente risultato e pur comprendendo la delusione dei tifosi, invita a restare uniti.

"Dovevamo chiuderla"

"La prestazione non ha nulla a che vedere con la gara giocata con il Manchester City. Oggi non c'è da essere soddisfatti. Avevamo messo la partita dalla nostra parte, ma poi abbiamo fatto troppo poco per chiuderla, lasciando la possibilità al Venezia di rientrare".