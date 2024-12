Juve-Vlahovic, ecco perché la situazione rischia di diventare ancora più "pericolosa"

Nonostante il messaggio ai tifosi e la precisazione del club sull’accaduto di ieri, il caso Vlahovic resta un tema aperto alla Juve . Alcuni tifosi sono infatti ancora infastiditi per la reazione dell’attaccante serbo, che ha risposto a tono alla curva dopo i fischi ricevuti al termine del pareggio contro il Venezia . La società bianconera ha precisato che si è trattato di insulti gravissimi, offese pesanti che hanno scatenato la sua reazione. Di certo, i sostenitori della Vecchia Signora continuano a dividersi sul momento dell’ex Viola, in gol contro il City e ieri su rigore, ma sempre al centro del dibattito per il suo alto ingaggio da 12 milioni di euro.

Juve, i gol di Vlahovic restano fondamentali

E parliamo di uno stipendio che la stessa Juve vorrebbe spalmare su più anni, per allontanare contestualmente anche la vicina e pericolosa scadenza nel 2026. Ma, come raccontato, l’agente del numero 9 non ha ancora risposto alla richiesta di Giuntoli: non ha fretta di cambiare la struttura dell’accordo soprattutto perché, numeri alla mano, i gol del serbo continuano ad essere indispensabili per la squadra di Thiago Motta.