Thiago Motta: "La Juve ha bisogno del pubblico. Ora con Nico Gonzalez..."

Juve, le parole di Thiago Motta

Queste le sue parole a Sport Mediaset: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Il pubblico è sempre con noi e hanno la libertà di esprimere tutto con rispetto. Abbiamo bisogno di loro. I ragazzi stanno attraversando questo periodo nel modo giusto, dando il massimo. Delle volte riusciamo a fare il risultato che vogliamo, altre no. Poi quando ritornano giocatori del calibro di Nico, insieme a quelli che stanno giocando sempre, miglioreranno il gruppo e aiuteranno ad alzare il livello. Koopmeiners ha fatto bene. Oggi è dovuto uscire perchè ha giocato con l'influenza. Ha dimostrato al sua professionalità e il suo impegno, lui come tutti gli altri. Lui mi piace ovunque, per questo gioca: ha tecnica e qualità fisica e mentale. Nella difficoltà cresce e aiuta, senza lamentarsi. Può fare tutto, l'importante è averlo bene e in forma".

"Yildiz ha un presente meraviglioso e un futuro straordinario"

Motta ha continuato: "Locatelli? Se non ci fossero stati gli infortuni non avremmo avuto bisogno di farlo giocare in difesa. Nell'emergenza che abbiamo è importante averlo in diverse posizione. Ragazzo intelligente e con grande disponibilità. Per Yildiz vale lo stesso discorso: ha un presente meraviglioso e un futuro straordinario. Quando riusciamo a trovarlo nel modo giusto riesce a superare l'uomo. Da trequartista deve migliorare, ma è una valida alternativa per poter creare. Nico Gonzalez è un giocatore importantissimo dentro e fuori il campo. Siamo contenti di riaverlo con noi".