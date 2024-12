Juve, svolta clamorosa: Tonali a gennaio! Yildiz può partire

La svolta improvvisa e radicale di un progetto: adesso la Juve vuole Tonali. E lo vuole a gennaio. Il timore di perdere il posto Champions, che è il principale obiettivo stagionale del club, ha impresso un’accelerazione alla necessaria manovra correttiva. Il nome del centrocampista del Newcastle e della Nazionale è uscito da una riunione tenutasi lunedì a Torino nella quale erano certamente presenti Cristiano Giuntoli (ovvio), Stefano Stefanelli, capo dell’area scouting, e Francesco Romano, da anni molto vicino a Giuntoli.

Per arrivare a Tonali servono 55 milioni che il manager spera di trovare cedendo, oltre a Nicolò Fagioli, e questa non è una novità, il diciannovenne Kenan Yildiz per 35, 40, e questa invece lo è.

La triangolazione è apparentemente complicata, ma non si possono escludere colpi di scena.

Motta chiede una mezzala dinamica e di personalità (Tonali, appunto) e almeno un difensore di livello: nella stessa seduta si è perciò riparlato seriamente di Skriniar, che da tempo vuole lasciare Parigi ed è disposto a spalmare l’ingaggio.

Perché Yildiz? Per il suo appeal internazionale, per l’enorme plusvalenza che garantirebbe l’operazione, e per ragioni strettamente di campo. L’affermazione di Conceiçao, il rientro di Nico Gonzalez, le garanzie non solo tattiche fornite da Weah e le opzioni Mbangula e Adzic sono gli elementi che hanno indotto la Juve a sviluppare il tema dell’uscita del trequartista turco.

Giuntoli ha bisogno di accontentare e proteggere Thiago, aggiungendo un po’ di aggressività alla squadra che nelle ultime uscite ha confermato di possederne in quote minime: Tonali permetterebbe peraltro a Motta di utilizzare Koopmeiners da interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che l’olandese copriva di solito nell’Atalanta.

Alcuni movimenti sono previsti anche in difesa. Il possibile arrivo di Skriniar consentirebbe a Giuntoli di liberarsi di Danilo che è in scadenza e ha numerose offerte dall’estero, ma anche la ferma volontà di non rientrare in uno scambio di prestiti. Danilo piace parecchio a Conte, che lo voleva già al Chelsea, perché è in grado di interpretare i quattro ruoli difensivi e, oltretutto, sa fare gruppo.

Di Tonali, 24 anni, ha impressionato la disinvoltura con la quale è rientrato dopo la lunga squalifica. In particolare in Nazionale ha dato segnali estremamente positivi; non poche difficoltà ha invece incontrato nel club; difficoltà che sono state azzerate dal desiderio di tornare in Italia.

Nelle scorse settimane si era parlato anche dell’interessamento del Milan - mai ottenute conferme -, la pista più concreta sembra pertanto essere quella che porta il giocatore, assistito da Beppe Riso, alla Juve.

Giuntoli ripete spesso che «il mercato di gennaio è sempre imprevedibile poiché sfugge a qualsiasi programmazione». In questo caso, però, l’imprevedibilità è data esclusivamente dalla rapidità con cui il dirigente della Juve riuscirà a coprire finanziariamente l’operazione.