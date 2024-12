Juve, Thiago Motta: "I conti si fanno a fine stagione". E sul ruolo di Nico Gonzalez...

Thiago Motta ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della sua Juventus contro il Monza nella diciassettesima giornata di Serie A: "Non avevo mai sentito McKennie chiamarmi professore. Lui e Nico Gonzalez danno grandissima disponibilità a giocare in ruolo diversi che non coprono spesso . Lo fanno comunque bene perché sono giocatori di alto livello e per me è un piacere come allenatore poter contare su di loro".

Juve, Thiago Motta: "Un piacere allenare McKennie e Nico Gonzalez"

L'allenatore bianconero ha continuato: "Quasi sempre abbiamo sofferto contro le squadre che si richiudono e ripartono. L'importante era chiudere la partita, fa parte della nostra crescita affrontare queste squadre per controllare il gioco e prenderci dei rischi. Loro nel secondo tempo sono venuti ad attaccarci e non abbiamo fatto bene le transizioni per ripartire". Poi sul ruolo di Gonzalez: "Dipende dal momento e dalla partita, Nico può fare perfettamente il trequartista e può legare anche con i centrocampisti. Lo vedo in allenamento e sa già giocare in tanti ruoli, vuol dire che c'è qualcosa di speciale. Lui è attento e cerca sempre di migliorarsi. In quella posizione lo vedo molto bene, vediamo per le prossime". In conclusione: "I conti si fanno a fine stagione, noi durante la stagione andremo in campo per fare la nostra partita e preparandosi al massimo contro ogni avversario".