Mercato Juve, tutte le mosse di gennaio: Antonio Silva e Zirkzee in cima alla lista

Juve, c’è Zirkzee nel mirino

Quanto al nuovo attaccante, il sogno di Thiago Motta resta Zirkzee, mentre per Kolo Muani va fronteggiata sempre l’agguerrita concorrenza dei club inglesi e tedeschi. Anche il Milan ha fatto un sondaggio per il francese in uscita dal Psg, ma l’alto ingaggio rappresenta un ostacolo significativo pure per i rossoneri. Di certo, l’ex Eintracht resta un separato in casa e a gennaio dovrebbe partire con la formula del prestito ed obbligo di riscatto. Intanto, a Torino, continua a tenere banco il caso Vlahovic. Il serbo non vuole spalmare l'ingaggio su più anni ed è convinto che in estate, quando il suo cartellino avrà una valutazione ancora più contenuta, per lui si scatenerà un’asta.