Giuntoli sul mercato della Juve: "Difensore urgente, su Tomori e Zirkzee..."

Juve, le parole di Giuntoli su Tomori e Zirkzee

Ai microfoni di Mediaset ha poi continuato sul mercato: "E' urgente risolvere la casella difensore, però conosciamo il mercato di gennaio, è un mercato molto complicato. Le carte le scopriranno gli altri più avanti, noi aspetteremo la situazione giusta e migliore per noi. Tomori? Non lo so, dovresti chiedere al Milan. Sicuramente è un giocatore interessante, ma ce ne sono anche altri. Noi stiamo monitorando qualche soluzione, poi dipende molto dagli altri. Purtroppo ognuno ha dinamiche differenze e ci vuole un po' di pazienza. Zirkzee? Onestamente con il Manchester non ci abbiamo mai parlato, loro hanno situazioni da risolvere, non so cosa possa succedere più avanti. In generale la Juventus deve stare alla finestra per l'infortunio di Milik, ma ancora non c'è niente".