Juve, non c'è pace per Milik: problema al polpaccio. E out anche Conceicao

Non c'è pace per Arek Milik, L'attaccante della Juventus, mai sceso in campo in questa stagione, si è dovuto di nuovo fermare per un problema al polpaccio che lo terrà fuori ancora un po'. Nella migliore delle ipotesi due settimane, ma si teme uno stop più lungo. Si spiegano così, tra le righe, le parole di Giuntoli di qualche giorno fa quando aveva ammesso che la Juve era "alla finestra" per l'attaccante. Niente da fare anche per Conceicao: lo stop ai flessori che già gli ha fatto saltare la semifinale di Supercoppa contro il Milan lo terrà fuori anche per il derby contro il Torino di sabato 11.