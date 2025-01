Motta-Juve, prime crepe. E il confronto con Allegri…

L ' i nverno è arrivato e a Torino si sente, eccome. Se sul versante francese del tunnel del Frejus c'è moltissima neve, in Italia la condizione è differente. Le temperature sono più o meno le stesse e il freddo è pungente per la Juventus di Thiago Motta. L'eliminazione in Supercoppa apre scenari da brividi, chiude a doppia mandata la luna di miele con i tifosi (che era già fortemente a rischio con il 2-2 contro il Venezia, considerati i cori insultanti nei confronti della squadra negli ultimi dieci minuti) iniziando un gennaio che rischia di diventare una condanna. Perché il calendario è davvero complicato: subito il derby, con un Torino che non lo vince da anni e che, per la legge dei grandi numeri, non potrà perderlo sempre. Poi il recupero con l'Atalanta, a Bergamo, fondamentale per non allontanarsi troppo dalla zona Champions League. Il ritorno allo Stadium verrà battezzato contro il Milan, chiudendo infie il mese contro Antonio Conte e il suo Napoli, intenzionato a non fare sconti a nessuno per reggere il passo dell'Inter.



Il confronto tra Motta e Allegri: ecco i dati