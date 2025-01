Juve, la lista di Giuntoli: gli obiettivi per la difesa

TORINO - La Juve sta studiando una vera e propria rivoluzione della difesa . Dopo gli infortuni di Cabal e Bremer e la rottura con Danilo, Cristiano Giuntoli ha fretta di consegnare i nuovi rinforzi del reparto arretrato a Thiago Motta . L’obiettivo è quello di chiudere in questa settimana il primo colpo, sperando di ricevere anche novità sulle uscite e quindi dal doppio fronte Fagioli-Douglas Luiz. Il primo è stato messo sul mercato dallo scorso novembre ed ha avuto colloqui sia con club italiani sia stranieri. Il centrocampista brasiliano rappresenta invece un vero e proprio caso. Valutato 50 milioni di euro nell’ambito dell’operazione che ha portato anche Iling Junior e Barrenechea all'Aston Villa, non ha mai realmente convinto il tecnico italo-brasiliano così, da qualche giorno, la sua cessione è tornata d’attualità. Gli agenti del calciatore hanno rapporti consolidati con diversi club della Premier League e proprio quello inglese resta il campionato preferito del giocatore, a patto che la chiamata arrivi da una società di prima fascia.

Juve, c’è Araujo in pole position

Di certo, la partenza del centrocampista brasiliano aiuterebbe la Juve ad accelerare sul fronte entrate. Per quanto riguarda la difesa, che è la vera priorità del momento, i preferiti per gennaio e giugno restano sempre David Hancko e Antonio Silva, ma per una questione di opportunità Araujo del Barcellona è ora balzato in cima alla lista. Il centrale uruguaiano, con passaporto spagnolo, ha convinto un po’ tutti a Torino. Il lungo infortunio poi è alle spalle: è rientrato a dicembre e, lo scorso 4 gennaio, ha giocato in Coppa del Re. È apprezzato per la sua esperienza e rapidità. E la Juve avrebbe la possibilità di prenderlo con pagamento dilazionato.

Silva, Mendes tratta con il Benfica

Quanto a Hancko, con lui c’è un accordo valido per adesso e l’estate, ma va convinto il Feyenoord, che non vorrebbe privarsi adesso del duttile slovacco. Antonio Silva è invece rimasto in panchina nella sconfitta contro il Braga. Ed è l'ennesima bocciatura per il giovane difensore portoghese, che il Benfica valuta almeno 45 milioni di euro. L’ultima offerta della Vecchia Signora per un prestito sui 5 milioni di euro e un riscatto sui 30 è stata respinta, ma la società torinese potrebbe effettuare un rilancio sfruttando la mediazione e il ruolo di Jorge Mendes. Il noto agente vorrebbe replicare un’operazione alla Conceiçao, ovvero con la formula del prestito oneroso e un riscatto garantito. Un aiuto per la Juve potrebbe arrivare poi dal calciomercato e dall'eventuale sostituto di Silva, che i lusitani avevano iniziato a cercare già nei giorni scorsi.