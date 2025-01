Juve, il passo lento di Motta. E il calendario ora diventa duro

« Comunque, non perdiamo mai». A Torino lo ripetono come un mantra, forse per esorcizzare la paura. Lo sostiene Motta, petto in fuori e sguardo fiero, e lo confermano anche i suoi calciatori quasi con un moto d’orgoglio, infastiditi per le continue critiche ricevute da una piazza che comincia a bollire. Dopotutto, è una verità incontrovertibile: la Juventus in questa stagione ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta solamente nelle coppe, una volta in Champions contro lo Stoccarda e un’altra in Supercoppa , a Riyad, contro il Milan, e in Europa detiene assieme al Psg il piacevole primato dell’imbattibilità. A giro sono cadute tutte le grandi regine del continente: il Bayern, il Real, il Barça, il Liverpool, il Chelsea, l’Arsenal e anche il City, addirittura sei volte, avversario che la stessa Juve ha ridimensionato nel confronto diretto in Champions. Questa Juve non perde mai ed è una ricchezza, nonostante il rendimento a singhiozzo. Soprattutto alla vigilia di un ciclo terribile di partite che, inevitabilmente, dirà di che pasta sono fatte le ambizioni del gruppo: dopodomani c’è l’Atalanta a Bergamo e poi, nell’ordine, il Milan, il Bruges, il Napoli e il Benfica in quindici giorni appena . La corsa verso le zone altissime della classifica e il cammino europeo si decidono a gennaio.

Il rendimento della Juve e il confronto con gli anni passati

Ma torniamo ai numeri. I dodici pareggi hanno comunque tenuto i bianconeri in linea di galleggiamento. Dopo 19 giornate - di fatto è come se il girone d’andata per la Juve si fosse concluso sabato - i bianconeri hanno conquistato però appena 33 punti, tredici in meno della passata stagione con Allegri. Per trovare un cammino più incerto bisogna tornare addirittura alla stagione 2010-11, quando la Signora di Luigi Delneri al giro di boa ne contava 31, consegnando agli almanacchi uno dei peggiori rendimenti nella storia bianconera. Negli ultimi quattordici campionati avevano fatto tutti meglio di Thiago, anche se quasi tutti (non Allegri nel 2018-19, ad esempio) almeno una volta avevano perso; incluso Conte nell’annata 2013-14, quella del record di 102 punti (52 nelle prime 19) mai più battuto. A 33 lunghezze arrivò anche Ciro Ferrara nel girone d’andata della sfortunata stagione 2009-10: fu esonerato due turni dopo, lasciando il posto ad Alberto Zaccheroni.

Il calendario della Juve nelle prossime settimane

In questi mesi il copione si è ripetuto: ogni volta che la Juve poteva spiccare il volo, ha rallentato. È accaduto alla terza giornata, contro la Roma, dopo i due successi incoraggianti contro Como e Verona; è ricapitato con il Cagliari dopo il successo di Genoa che aveva allontanato la prima serie di pareggi e poi con il Parma dopo il convincente 4-4 di San Siro con l’Inter. Se il pari con il Milan è stato accolto favorevolmente, quelli successivi con Lecce, Bologna e Venezia sono sembrati tre passi falsi. E lo stesso si può dire per gli ultimi due segni X sul calendario: il 2-2 contro la Fiorentina e per l’1-1 di sabato nel derby.