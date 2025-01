Juve, Vlahovic non ce la fa: chi giocherà contro l'Atalanta

Dusan Vlahovic non ce la fa. Alla Continassa è appena terminato l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera contro l’Atalanta e l’attaccante serbo non ha ancora smaltito il problema muscolare che gli ha fatto già saltare il derby.

Juve, chi giocherà al posto di Vlahovic

Non sarà dunque a disposizione di Thiago Motta, che ancora una volta sarà costretto a giocare con un centravanti adattato, Nico Gonzalez. Senza Dusan, fin qui, la Juve non ha mai vinto: il bilancio stagionale è di 4 pareggi (0-0 contro Milan e Aston Villa, 1-1 contro Lecce e Torino).

La lista degli assenti della Juve contro l'Atalanta

L'attaccante serbo resterà indisponibile, come Conceicao e Milik, Cabal e Bremer. Nella lista rientra Locatelli, il quale ha scontato il turno di squalifica nel derby contro il Toro, mentre lo stesso Thiago dovrà guardare i suoi dalle tribune: ha ricevuto un turno di stop dopo l'espulsione rimediata nella stracittadina per le scintille con il granata Vanoli, al suo posto ci sarà il vice Hugeux come già capitato in Juventus-Venezia dello scorso 14 dicembre.

L'elenco completo dei convocati per Bergamo

Eccoper la sfida contro l'Atalanta di domani: Perin, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Rouhi, Mbangula.