Atalanta-Juve, le pagelle dei bianconeri: a McKennie manca solo una cosa

Partecipa alle sbavature del pari, Bellanova lo sovrasta. Forse l’unica vera pecca di una gara tosta. Locatelli 7 Si sacrifica molto in fase di non possesso, apre il compasso e dà il via all’azione per il vantaggio bianconero.

Fagioli (42’ st) sv

K. Thuram 6,5

Due chiusure determinanti su due affondi dei padroni di casa. Ha una bella porzione di campo da coprire.

Douglas Luiz (29’ st) 6

Buon approccio alla gara, si piazza sulla linea a recuperar palloni.

Yildiz 7

Accende la luce sul finire del primo tempo, due le occasioni pericolose in una manciata di minuti. Si sacrifica come può quando non ha la palla tra i piedi, sul finale ha pure la palla (di poco fuori) per il possibile 2-1.