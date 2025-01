Thiago Motta, botta e risposta con il giornalista: "C'è qualcosa di positivo?"

Juve, Motta e la domanda scomoda

Thiago Motta ha comunque continuato a parlare: "Ho già ripetuto tantissime volte che noi siamo i primi a non essere contenti. In tante partite abbiamo fatto bene ma non siamo arrivati alla vittoria, vuol dire che non basta quello che abbiamo visto sul campo. Ma sto vedendo dei miglioramenti, anche se ribadisco che non siamo contenti né dei risultati, né della classifica che abbiamo. Dunque lavoriamo ogni giorno per portare la Juventus più in alto. Infatti ci siamo preparati bene per la gara con il Milan, passando per quella con l'Atalanta. E queste sono le cose positive che non sottolineate, insieme a quelle negative che evidenziate giustamente".