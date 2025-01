Juve, il ministero della difesa

L’Equipe, che non è la Gazzetta del Balengo, detta la Marrone da Gianduia Vettorello (cit. Mai dire gol), ma un quotidiano importante, serio e molto autorevole, ha scritto di un “ contatto informale della Juve con Xavi ”, ex tecnico del Barcellona. L’indiscrezione è stata subito rilanciata dall’Ansa e dai siti sportivi, creando qualche imbarazzo. Nell’aggettivo “informale” credo sia contenuta la verità: in un momento di difficoltà della Juve, un intermediario più realista del re avrà pensato bene di avvicinare lo spagnolo ipotizzandogli chissà quale scenario.

Sono assolutamente convinto che Giuntoli, l’unico dirigente che ha titoli per avviare trattative di questo genere, non abbia pensato nemmeno per un istante alla sostituzione di Motta, che è una scelta tutta sua e della quale si sente giustamente responsabile. Thiago ha tutto per diventare un grande allenatore: non sarà empatico, avrà qualche spigolo caratteriale e evidenti diffidenze, ma con il tempo e le panchine di livello migliorerà anche questi aspetti. Sorprende tuttavia che voci del genere circolino già a fine gennaio. Ma è altrettanto spiazzante, dopo Napoli, il silenzio della società. Motta è un valore e va difeso almeno una volta pubblicamente, non al telefono.