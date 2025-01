Juve, che cosa aspetti a chiamare Del Piero?

Post di un tifoso juventino su Facebook: "Al di là del disastro con il Benfica, sapete che cosa mi ha fatto più male mercoledì sera allo Stadium? Vedere Alessandro Del Piero commentatore per Sky Sport sul prato dello Stadium e non come dirigente della Juve sul prato dello Stadium". L'osservazione è pertinente. Riflette un diffuso stato d'animo in una tifoseria sconcertata e delusa che sperava fosse amore e invece era un calesse, per citare l'immortale Massimo Troisi. Con il polemico e tuttora incomprensibile congedo di Danilo, la società ha scritto un altro capitolo del processo di deagnellizzazione e deallegrizzazione avviato in estate. Il guaio è che questa Juve dei sette capitani in sei mesi, delle formazioni continuamente cambiate, non ha né un leader in campo né un totem in società capace di incarnare l'autentico spirito e i valori della Casa. I valori "difesi con le unghie e con i denti ed è forse per rispettare e avendo lottato tanto per questi valori che non posso più fare parte di questo progetto" (Danilo dixit). E allora, come si fa a non (ri)chiamare Del Piero alla Juve? Non è una questione di qualifiche, sebbene la forma in alcune circostanze sia anche sostanza e viceversa. C'è forse qualcuno che meglio del Capitano conosca la realtà bianconera meglio delle sue tasche? Lo conferma la valutazione del commentatore Alessandro Del Piero circa la sconfitta con il Benfica: "Il ko della Juve fa male, la squadra giocava in casa e ci sono stati momenti faticosi sotto l'aspetto psicologico. Il pubblico ha rumoreggiato, il clima non è ottimale. La Juve è sembrata disattenta, evidentemente le manca qualcosa: in questo momento deve essere aiutata non solo dall'allenatore, ma anche dalla società. Ci devono essere compattezza e unione". Se c'è uno che saprebbe cosa fare, questi è Il Capitano.

