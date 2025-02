Conceicao, l'omaggio da brividi in Juve-Inter: ecco a chi ha dedicato il gol

Nel giro di pochi mesi, Francisco Conceicao è entrato nel cuore dei tifosi della Juventus. Velocità e dribbling, ha tutto per far innamorare i supporters bianconeri della sua fantasia. Anche nei momenti più difficili della stagione, il portoghese con qualche azione in solitaria è riuscito spesso a riaccendere il morale delle persone sugli spalti dello Stadium. La ciliegina sulla torta l'ha messa nella serata di domenica segnando il gol decisivo nel derby d'Italia contro l'Inter. Una rete speciale per lui, non solo per l'importanza della gara, ma anche per una dedica speciale.