Juve, Mbangula e Gatti tra i cedibili. E poi c’è Yildiz che non è contento

L a Juve non cambia la strategia di calciomercato. A prescindere dal piazzamento finale in campionato, il club bianconero valuterà le offerte per quei giocatori il cui valore è maggiormente aumentato nell’ultimo periodo. L’obiettivo è quindi quello di ripetere operazioni alla Soulé e Huijsen , realizzando delle importanti plusvalenze, anche se per quello che sta facendo vedere il difensore in Premier la sensazione è che la Vecchia Signora possa aver avuto troppa fretta nel venderlo. Sicuramente uno dei giovani con più mercato è Samuel Mbangula . L’esterno belga oggi ha una valutazione sui 20-25 milioni di euro, e già lo scorso inverno era finito nel mirino di club tedeschi, inglesi e francesi. Le manifestazioni di interesse sono arrivate dal West Ham e dal Lens, ma le cifre ipotizzate erano troppo basse per ragionare su una sua cessione a gennaio: per questo motivo, ogni discorso è stato rimandato all’estate.

Il futuro di Gatti

Va monitorata anche la situazione di Federico Gatti. Pagato nel gennaio del 2022 7,5 milioni di euro più bonus, il difensore bianconero può vantare un mercato interessante all’estero, con i club della Premier in prima linea. Attualmente, la volontà delle parti è quella di adeguare lo stipendio (l’ex Frosinone guadagna 1,5 milioni di euro). Uno step di crescita pensato per premiare il ruolo sempre più centrale che Gatti ha assunto con Thiago Motta in panchina. Nel prossimo appuntamento, in agenda entro i primi giorni di marzo, si approfondirà quindi il rinnovo sui circa 2,5 milioni di euro a stagione con relativo prolungamento fino al 2029. Il desiderio di Gatti resta quello di rimanere a lungo a Torino, ma la Juve potrebbe comunque prendere in considerazione offerte in estate sui 25-30 milioni di euro.

Juve, l'asta su Cambiaso

Su Andrea Cambiaso restano invece validi i ragionamenti fatti a gennaio, con la Juve orientata a valutare proposte sui 55-60 milioni. Il City di Guardiola resta ovviamente interessato, ma da qui alla prossima sessione di trattative potrebbero inserirsi anche altre società di prima fascia. Infine, per Kenan Yildiz va registrato un malcontento del ragazzo per il minor utilizzo dell’ultimo periodo. Il fantasista turco si aspettava di essere impiegato di più, anche se le scelte di Thiago Motta in questo caso sarebbero dovute anche ad un momento di calo di condizione del ragazzo. Di certo, il classe 2005 continuerà a far parlare di sé anche per gli interessamenti delle big inglesi e straniere. La scorsa estate il suo contratto è stato rinnovato fino al 2029 dopo una lunga trattativa, che ha vissuto anche alcuni momenti di tensione per le alte richieste della famiglia. Da qualche tempo, il papà del ragazzo ha contatti con Mendes: in questo caso nessun cambio di procura in programma, ma è chiaro che la figura del noto agente portoghese può in qualche modo infiammare il mercato del numero 10.