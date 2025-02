Infortunio Savona, il comunicato della Juve: i risultati delle analisi

Prosegue l'emergenza difensiva in casa Juventus. All'indomani della vittoria contro il Cagliari, decisa da un gol di Vlahovic, sono arrivate novità riguardo le condizioni di Nicolò Savona. Il terzino non aveva preso parte alla trasferta in Sardegna e nella mattinata di oggi, 24 febbraio, ha svolto gli accertamenti al J|Medical che hanno evidenziato un'elongazione del bicipite femorale della coscia destra.