Juve-Verona, i tifosi annunciano la contestazione: il duro comunicato della Curva Sud

Prima l'eliminazione in Champions League, poi quella in Coppa Italia per mano dell'Empoli: il pubblico juventino è in fermento e protesta contro la squadra e la dirigenza. In un duro comunicato, la parte più calda del tifo bianconero ha annunciato la contestazione: "Noi siamo quelli che Vi seguono ovunque, abbiamo sempre in testa la Juventus, pioggia, neve, ghiaccio, sole, siamo sempre presenti, vi abbiamo dato fiducia volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici. Purtroppo oggi – recita la nota congiunta diffusa dai gruppi organizzati della tifoseria bianconera – siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile".