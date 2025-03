Infortunio Conceiçao, l’esito degli esami e i tempi di recupero: quando torna con la Juve

Un nuovo stop in casa Juventus. Thiago Motta perde anche Francisco Conceiçao per infortunio. L'esterno portoghese non è stato convocato dall'allenatore per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A contro il Verona. Un'elongazione del bicipite femorale, come evidenziato dagli esami svolti nella settimana di oggi, 3 marzo, che terrà fuori dal campo il giocatore per un periodo stimato di circa 15-20 giorni, con il rientro in campo in programma dopo la sosta per le nazionali.