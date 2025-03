Thiago Motta, juventino dietro

Primo, non prenderle. E poi proviamo a darle. Qualcuno potrà recitare la litania della difesa che comincia dal lavoro degli attaccanti oppure altre amenità covercianesche, io sottolineo semplicemente che Motta - terza miglior difesa del campionato nell’ultimo anno al Bologna - ha confermato di possedere qualcosa di juventino nei princìpi tattici prima che nella comunicazione, spesso spiazzante: per 14 volte su 27 la porta di Di Gregorio, o Perin, è rimasta inviolata , un risultato parziale che pone la Juve al primo posto tra le 96 squadre dei cinque tornei più importanti d’Europa. Nella speciale classifica di Reti Pulite precede il principe dei muri a secco, Diego Simeone, il Liverpool di Slot, l’ Inter di Simone, il Napoli di Conte e la Real Sociedad di Alguacil. È vero che negli ultimi anni la Serie A ha perso qualcosa, molto, dal punto di vista della qualità e dell’efficacia dei realizzatori e che è quindi un po’ più semplice collezionare clean sheet. Ma lo è altrettanto che, a differenza di alcuni predecessori, Thiago non può presentare Buffon e la BBC : ha infatti la WGKC, acronimo che più che l’emittente radiotelevisiva britannica ricorda una rete di società indipendenti, tipo la KPMG, nostra vicina di casa a Roma. Una b maiuscola Motta l’ha persa a inizio stagione, la B di Bremer.

Una delle chiavi tattiche di Thiago, dal punto di vista delle coperture (anche alla disperata) è Locatelli che già con Allegri si era trasformato in una sorta di Desailly bianco: Manuel mette il piede e il corpo dappertutto, sbagliando raramente i tempi d’intervento; qualcosa ha perso in avanti - lo ricordo mezzala da inserimenti facili - anche se proprio contro il Verona è arrivato più di una volta al tiro (a Bologna le funzioni di Locatelli le svolgeva in prevalenza Freuler e con altrettanto successo). Dalla difesa agli attacchi (prevedibili e previsti) alla matematica e alla logica. Vincendo lunedì, la Juve è arrivata a 52, alimentando inevitabili sogni tifosi e qualche illusione mediatica. Ho dato una rapida occhiata ai punti conquistati lo scorso anno dalle top, o presunte tali, nelle 11 giornate conclusive: l’Inter arrivò a 22, passando così da 72 a 94; meglio di Inzaghi fece Gasperini, 23 (da 46 a 69), terza la Lazio, 21 (da 40 a 61) e poi Milan 19, Fiorentina 18, Bologna 17, Roma 16 e Juve 14. Il Napoli si dissolse a 10. Ora, se l’Inter - ancora impegnata su tre fronti - ripetesse esattamente l’ottimo finale della scorsa stagione, chiuderebbe a 80 punti. Per raggiungere lo stesso traguardo la Juve dovrebbe acchiapparne altri 28, su trentatré, pari a 9 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, e nel contempo sperare nell’implosione di tre avversarie nient’affatto arrendevoli. Thiago, se hai bisogno di un miracolo sii un miracolo. Le conclusioni e i nuovi calcoli li lascio volentieri al tifoso.