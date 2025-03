Juve contestata dai tifosi, risparmiato solo un giocatore. E lo Stadium si svuota in anticipo

Travolta all'Allianz Stadium con il finale di 4-0 dall'Atalanta, contestata della tifoseria bianconera: notta da dimenticare per la Juve nella ventottesima giornata di Serie A. Già sul risultato di 2-0 in favore della Dea, i sostenitori bianconeri hanno iniziato a manifestare il proprio disappunto fischiando sonoramente i protagonisti in campo.