Tracollo Juve, allo Stadium parte il coro per Allegri. E spunta lo striscione sul rigore di Retegui...

Lo striscione per Allegri spuntato sul rigore di Retegui

Ed è così che il fantasma di Allegri aleggia ancora all'interno dello Stadium durante una delle serate più buie della recente storia juventina. Il 4-0 dell'Atalanta arriva sotto una valanga di fischi di disapprovazione di tifosi ormai stanchi di una squadra la cui costruzione sembra ancora in alto mare. Thiago Motta contestato, tifosi che vanno via anzitempo dallo stadio e cori per Allegri per far sentire ancora più colpevole una dirigenza, quella bianconera ovviamente, che ha deciso di rompere con Max al termine della scorsa stagione. "Uno di noi, Allegri uno di noi", il coro dei tifosi. Ripetuto, quasi martellante. E non solo. Perché al momento del rigore realizzato da Retegui ecco comparire alle spalle di Di Gregorio uno striscione che ritrae proprio l'ex allenatore. Le telecamere indugiano lì, quasi a voler girare il coltello nella piaga di una ferita mai rimarginata, almeno nei tifosi. Una notte da cancellare per Thiago Motta e la dirigenza della Juve.